Вэнс: Трамп хочет прекратить финансирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует прекратить финансирование конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <...> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт», - сказал он.

В США не хотят больше тратить деньги на Украину, однако стремятся к урегулированию на Украине с учетом текущей линии соприкосновения, отметил вице-президент.

Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров российского и американского лидеров.

А что касается самих переговоров на Аляске, то Вэнс назвал их значительным прорывом для американской дипломатии. Напомним, саммит состоится уже в грядущую пятницу, 15 августа.