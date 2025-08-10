МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс: Трамп хочет прекратить финансирование конфликта на Украине

Тем не менее, США стремятся к урегулированию на Украине.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 18:24:51
© Фото: Mauricio Campino Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует прекратить финансирование конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <...> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт», - сказал он.

В США не хотят больше тратить деньги на Украину, однако стремятся к урегулированию на Украине с учетом текущей линии соприкосновения, отметил вице-президент.

Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что не считает продуктивной идею встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до переговоров российского и американского лидеров.

А что касается самих переговоров на Аляске, то Вэнс назвал их значительным прорывом для американской дипломатии. Напомним, саммит состоится уже в грядущую пятницу, 15 августа.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #финансирование #джей ди вэнс
