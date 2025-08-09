Политолог предположил, где может пройти вторая встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске, так как штат имеет особый символизм, как бывшая территория Российской Империи, в топонимике региона до сих пор сохранилось много русских названий, подчеркнул в разговоре со «Звездой» политолог Виталий Колпашников.

«Глубинный смысл в том, что Аляска действительно является своеобразным мостом между Россией и США», - добавил он.

Виталий Колпашников также объяснил выбор Аляски тем, что лидерам не нужны посредники на встрече, поэтому выбрана именно американская территория. Он напомнил слова президента США о том, что присутствие Владимира Зеленского необязательно.

В заключение политолог предположил, что вторая встреча Путина и Трампа может состояться на Камчатке или на Сахалине, а также во Владивостоке - из-за приграничного статуса этих мест.

«Регион символический, это граничащие друг с другом регионы России и США, тем более во Владивостоке, насколько я помню, встреча уже была в советское время, между нашими лидерами тогдашними», - отметил специалист.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трампа пригласили посетить Россию после встречи на Аляске.

Первые с 2019 года переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на Аляске. Информацию подтвердили в Кремле, и обе стороны назвали готовящийся диалог долгожданным и важным. По словам губернатора штата, регион готов принять российского лидера, а выбор места логичен.