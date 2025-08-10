МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс: встреча Путина и Зеленского до 15 августа была бы непродуктивной

По мнение вице-президента США, Дональд Трамп должен быть тем, кто сблизит Россию и Украину.
Ян Брацкий 2025-08-10 18:07:15
© Фото: White House Intern Photo by JuliUS White House via Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не считает, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до 15 августа были бы продуктивными.

«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент США должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», - сказал Вэнс телеканалу Fox News.

Вице-президент поделился подробностями частных разговоров с главой Белого дома, в которых тот выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным стоит предпринимаемых усилий.

Ранее в Кремле подтвердили договоренность о встрече лидеров России и США. Американо-российский саммит пройдет 15 августа на Аляске.

Стороны обсудят накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и условия урегулирования украинского кризиса. В Москве полагают, что следующая встреча Путина и Трампа могла бы состояться на российской территории.

