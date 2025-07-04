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Песков сообщил, что в Кремле внимательны ко всем словам Трампа

Представитель Кремля ответил на вопрос британского журналиста о реакции Трампа на разговор с Путиным 3 июля.
Марина Крижановская 2025-07-04 14:10:45
© Фото: Пресс-служба президента России

Москва внимательно следит за заявлениями американского лидера Дональда Трампа. Во время телефонных переговоров президент России информирует его о желании завершить украинский конфликт.

Так прокомментировал вопрос пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вопрос журналиста BBC о том, что Трамп остался недоволен последним разговором с российским коллегой и считает, что РФ не намерена завершать СВО.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами», - пояснил Песков.

Однако, пока это не представляется возможным, поэтому Москва продолжает спецоперацию. В то же время российская сторона ждет от украинской согласования дат проведения третьего раунда переговоров.

Напомним, вчера состоялся разговор Путина и Трампа. По телефону, помимо прочего, они обсудили украинский конфликт. Трамп заявил, что хотел бы скорейшей остановки боевых действий и решения его мирными средствами, Путин со своей стороны сказал, что Россия в поиске решения украинского конфликта путем переговоров.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #украинский конфликт
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