Песков заявил, что «затыков» в согласовании третьего раунда переговоров нет

Россия и Украина в настоящее время находятся в ожидании предложений по срокам проведения нового, уже третьего раунда переговоров. Сторонам нужно согласовать эти даты. Так на вопрос журналиста ТАСС, есть ли какие-то в том «затыки», ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам»,- пояснил Песков.

Предыдущие раунды российско-украинских переговоров прошли 16 мая и 2 июня, оба раза на турецкой территории, в Стамбуле.

После первого раунда Москве и Киеву удалось договориться об обмене военнопленными по формуле «1 000 на 1 000».

Во время встречи 2 июня российская делегация передала украинской проект меморандума из двух частей: первая о том, как прийти к настоящему долгосрочному миру, вторая рассказывает о шагах для полноценного прекращение огня.

Также стороны условились провести масштабный обмен военнопленными и передать друг другу тела погибших. Кроме этого, обсудили вопрос вывезенных в Россию детей, Киев передал список из 339 фамилий оказавшихся в РФ украинских детей.