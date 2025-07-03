Путин сообщил Трампу, что РФ ищет переговорное решение конфликта на Украине

Российский лидер Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва продолжает поиск решения украинского конфликта путем переговоров. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», - сообщил он.

Лидеры двух стран созвонились сегодня вечером по телефону. Трамп во время беседы поднял вопрос прекращения боевых действий на Украине. Российский лидер согласился, что долгосрочного решения конфликта можно достичь только через переговоры, но напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта. Помимо этого, политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.