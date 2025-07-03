Трамп в беседе с Путиным поднял тему прекращения боев на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поднял тему скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», - сообщил он.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что нужно устранить первопричины конфликта, и согласился с тем, что долгосрочного урегулирования можно достичь только мирными переговорами.

Беседа двух лидеров, по словам Ушакова, продлилась почти час. В рамках обсуждения украинского конфликта российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом.