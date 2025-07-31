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Враг безвозвратно потерял в боях за Часов Яр около 7 500 военнослужащих

Помимо этого, бои за город стоили противнику 11 танков и 55 бронированных машин, а также большого количества орудий и минометов.
2025-07-31 18:22:54
© Фото: Минобороны России

Минобороны России раскрыло безвозвратные потери украинской стороны в боях за город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, освобожденный сегодня российскими войсками от присутствия боевиков ВСУ. 

Отмечено, что враг потерял около 7,5 тысячи военнослужащих. Потери противника в технике составили 11 танков и 55 боевых бронированных машин.

Помимо этого, неприятель лишился 160 орудий полевой артиллерии и минометов. 

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в ходе освобождения наши военнослужащие зачистили от украинских боевиков более 4 200 зданий и сооружений

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #часов яр #Потери противниа
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