Враг безвозвратно потерял в боях за Часов Яр около 7 500 военнослужащих

Минобороны России раскрыло безвозвратные потери украинской стороны в боях за город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, освобожденный сегодня российскими войсками от присутствия боевиков ВСУ.
Отмечено, что враг потерял около 7,5 тысячи военнослужащих. Потери противника в технике составили 11 танков и 55 боевых бронированных машин.
Помимо этого, неприятель лишился 160 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в ходе освобождения наши военнослужащие зачистили от украинских боевиков более 4 200 зданий и сооружений.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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