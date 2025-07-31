Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике освобожден в результате наступательных действий группировки войск «Юг» на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В середине июля бойцы бригады «Восток» и подразделения добровольческого корпуса и группировки «Юг», занимавшиеся окружением города, сообщали, что он уже практически освобожден.

Тогда отмечалось, что у боевиков ВСУ уже почти не осталось ни еды, ни воды, ни боеприпасов, наблюдалась проблема с ротацией солдат и с подвозом оружия.

Также «Звезда» рассказывала, как искусственный интеллект и БПЛА «Молния» помогали нашим воинам продвигаться к Часову Яру. ИИ необходим для точности поражения, способствуя массовому и эффективному уничтожению техники и пехоты противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.