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Российские войска освободили Часов Яр

Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Юг».
2025-07-31 08:00:14
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике освобожден в результате наступательных действий группировки войск «Юг» на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В середине июля бойцы бригады «Восток» и подразделения добровольческого корпуса и группировки «Юг», занимавшиеся окружением города, сообщали, что он уже практически освобожден.

Тогда отмечалось, что у боевиков ВСУ уже почти не осталось ни еды, ни воды, ни боеприпасов, наблюдалась проблема с ротацией солдат и с подвозом оружия.

Также «Звезда» рассказывала, как искусственный интеллект и БПЛА «Молния» помогали нашим воинам продвигаться к Часову Яру. ИИ необходим для точности поражения, способствуя массовому и эффективному уничтожению техники и пехоты противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #освобождение #часов яр #группировка войск "Юг"
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