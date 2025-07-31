Бойцы зачистили от врага более 4 200 зданий и сооружений в Часовом Яре

Минобороны России сообщает, что воины-десантники из 98-й гвардейской дивизии из состава группировки войск «Юг» зачистили от боевиков ВСУ более 4 200 зданий и сооружений в освобожденном городе Часов Яр.

В знак победы и перехода города под контроль наших войск десантники водрузили флаги России и Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный.

Отмечено, что бойцы под непрерывным огнем артиллерии и ударных беспилотников прошли более 20 километров.

«Зачищено от противника более 4 200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Помимо этого, МО РФ добавило, что десантники вывели из города 65 мирных жителей.

Ранее освобождавших город бойцов поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он отметил высокий профессионализм и отвагу военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.