МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков магнитудой 2-5

По прошествии главного землетрясения сейсмологи фиксируют еще десятки менее сильных подземных толчков.
Дарина Криц 2025-07-30 08:05:42
© Фото: ТРК «Звезда»

По прошествии основного землетрясения на Камчатке зарегистрировали еще свыше трех десятков подземных толчков различной интенсивности. В Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН) уточнили, что их магнитуда составила от 2 до 5.

«После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов», - уточнили в пресс-службе ЕГС РАН.

Напомним, прежде произошло основное землетрясение магнитудой не менее 8,7. Наиболее явные повреждения получила городская детская поликлиника №1, она временно не работает. Также рухнула стена здания одного из местных детских садов.

Объявлена угроза цунами. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить рабочий день в Петропавловске-Камчатском.

 

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #подземные толчки #ЕГС РАН
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 