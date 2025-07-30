На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков магнитудой 2-5

По прошествии основного землетрясения на Камчатке зарегистрировали еще свыше трех десятков подземных толчков различной интенсивности. В Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН) уточнили, что их магнитуда составила от 2 до 5.

«После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов», - уточнили в пресс-службе ЕГС РАН.

Напомним, прежде произошло основное землетрясение магнитудой не менее 8,7. Наиболее явные повреждения получила городская детская поликлиника №1, она временно не работает. Также рухнула стена здания одного из местных детских садов.

Объявлена угроза цунами. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить рабочий день в Петропавловске-Камчатском.