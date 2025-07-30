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Первая волна цунами достигла Северо-Курильска и поглотила завод

Производственные постройки затопило.
Дима Иванов 2025-07-30 04:36:08
© Фото: my_primorye, VK © Видео: kamchatka_life2022, Telegram

Первая волна цунами достигло берегов Северо-Курильска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, жители города находятся на возвышенности в безопасности.

На кадрах из соцсетей видно, как цунами обрушилось на прибрежную зону Северо-Курильска, затопив одно из предприятий - предположительно, рыбный завод.

Строения на территории производства затопило. Контейнеры и один из ангаров смыло с места.

Ранее камчатские сейсмологи повысили магнитуду толчков до 8,5 балла. Мощное землетрясение у берегов Камчатки привело к разрушениям Петропавловске-Камчатском, жителей Северо-Курильска решили эвакуировать. В регионе действует угроза цунами.

#сахалин #землетрясение #Последствия #цунами
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