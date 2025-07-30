«Стены аж повело»: жительница Камчатки рассказала, как люди бежали из домов

Жительница Камчатки Ирина рассказала, что почувствовала, когда началось мощное землетрясение. По ее словам, подземные толчки такой силы последний раз были только в ее детстве.

«В детстве были землетрясения сильные, а во взрослом возрасте первый раз такое сильное землетрясение. Мы выбежали в трусах все с детьми», - поделилась она.

Ирина живет на первом этаже, и, по ее словам, с началом толчков стены дома «повело», ощущалась тряска. Выбежав из дома, женщина расплакалась - настолько было страшно.

Ранее в результате землетрясения на Камчатке обрушилась стена детского сада. Магнитуда сейсмособытия составила 7,5, оно стало самым мощным за последние 73 года.