МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Стены аж повело»: жительница Камчатки рассказала, как люди бежали из домов

Местная жительница Ирина поделилась, что выбежала из дома вместе с детьми, не успев даже одеться, как только началось землетрясение.
Анастасия Бобылева 2025-07-30 04:59:59
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Жительница Камчатки Ирина рассказала, что почувствовала, когда началось мощное землетрясение. По ее словам, подземные толчки такой силы последний раз были только в ее детстве.

«В детстве были землетрясения сильные, а во взрослом возрасте первый раз такое сильное землетрясение. Мы выбежали в трусах все с детьми», - поделилась она.

Ирина живет на первом этаже, и, по ее словам, с началом толчков стены дома «повело», ощущалась тряска. Выбежав из дома, женщина расплакалась - настолько было страшно.

Ранее в результате землетрясения на Камчатке обрушилась стена детского сада. Магнитуда сейсмособытия составила 7,5, оно стало самым мощным за последние 73 года.

#Камчатка #землетрясение #наш эксклюзив #стихия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 