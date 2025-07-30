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Потолочные панели посыпались на пассажиров в аэропорту Елизово на Камчатке

Это произошло во время сильного землетрясения.
Дима Иванов 2025-07-30 04:15:23
© Фото: del_kam, VK © Видео: del_kam, VK

Пассажиры международного аэропорта Елизово на Камчатке сняли видео, как в зале ожидания с потолка падают декоративные деревянные плиты во время мощного землетрясения. Кадры публикуют в соцсетях.

Элементы деревянной обшивки начали падать во время толчков, когда в зале ожиданий находились люди. Одна из плит едва не упала на голову мужчине.

Пассажиров аэропорта вывели на улицу.

Камчатские сейсмологи повысили магнитуду толчков до 8,5 балла. Мощное землетрясение у берегов Камчатки привело к разрушениям Петропавловске-Камчатском, жителей Северо-Курильска решили эвакуировать. В регионе действует угроза цунами.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #елизово #разрушения
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