Потолочные панели посыпались на пассажиров в аэропорту Елизово на Камчатке

Пассажиры международного аэропорта Елизово на Камчатке сняли видео, как в зале ожидания с потолка падают декоративные деревянные плиты во время мощного землетрясения. Кадры публикуют в соцсетях.

Элементы деревянной обшивки начали падать во время толчков, когда в зале ожиданий находились люди. Одна из плит едва не упала на голову мужчине.

Пассажиров аэропорта вывели на улицу.

Камчатские сейсмологи повысили магнитуду толчков до 8,5 балла. Мощное землетрясение у берегов Камчатки привело к разрушениям Петропавловске-Камчатском, жителей Северо-Курильска решили эвакуировать. В регионе действует угроза цунами.