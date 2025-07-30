Эвакуация жителей началась в Северо-Курильске из-за угрозы цунами

Эвакуация жителей осуществляется в Северо-Курильске после землетрясения и объявления угроз цунами, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По информации главы региона, магнитуда подземных толчков составила 7,9 балла.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности людей. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Ранее сейсмологи сообщили о мощном землетрясении у берегов Камчатки. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада.