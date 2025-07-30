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Эвакуация жителей началась в Северо-Курильске из-за угрозы цунами

Жителей перемещают на возвышенность.
Дима Иванов 2025-07-30 03:28:45
© Фото: limarenko_official, Telegram

Эвакуация жителей осуществляется в Северо-Курильске после землетрясения и объявления угроз цунами, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По информации главы региона, магнитуда подземных толчков составила 7,9 балла.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности людей. По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Ранее сейсмологи сообщили о мощном землетрясении у берегов Камчатки. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада.

#в стране и мире #сахалинская область #Валерий Лимаренко #землетрясение #эвакуация #северо-курильск
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