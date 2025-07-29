Без европейского финансирования правящий на Украине киевский режим мгновенно рухнет. В то же время ЕС хочет контролировать выделяемые средства.

Но ограничение прав антикоррупционных ведомств НАБУ и САП угрожает этому процессу. Таким мнением в эфире «Звезды» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАБУ и САП занимаются перераспределением денег, приходящих на Украину. Они пытаются не только контролировать эти деньги, но и сами замешаны в коррупционных действиях и в откатах, которые получает Европейский союз от передачи», - пояснил собеседник телеканала.

Депутат Чепа считает, что у органов по борьбе с коррупцией имеются материалы на близкое окружение Зеленского, и при первом же случае он их сдаст, так как борется за свое будущее.

При этом украинские СМИ начали писать, что Киев якобы уже остался без финансовой поддержки ЕС, который приостановил выделение помощи. На фоне скандала вокруг антикоррупционных ведомств союзники вместо порядка 30 миллиардов евро отправили лишь 12. Еще 18 миллиардов из-за ситуации с НАБУ и САП могут остаться в Европе.