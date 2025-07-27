Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник поделился со «Звездой», что лучшим вариантом сейчас для украинского лидера будет сложить полномочия и сбежать из страны.

По словам Зеленского, на следующей неделе будет принят закон, гарантирующий независимость антикоррупционных органов Украины. Сегодня президент Украины подписал все законы, которые требует Европа, чтобы возобновить получение денег.

«Совет, если он быстро уйдет в отставку и убежит, особенно когда подаст заявление о том, что он слагает полномочия, потому что у него их нет за пределами Украины, то это будет для него лучший вариант. Иначе не успеет убежать», - порекомендовал экс-депутат.

По его мнению, когда Зеленский обосновал принятие этого закона, он сказал о том, что есть фактор влияния России на НАБУ и САП. По логике украинского лидера, студенты и молодые люди, которые настаивают на отмене этого закона, являются агентами Кремля. Точно также министр внутренних дел и глава службы безопасности являются агентами Кремля, потому что в соответствии со статьей 19 закон о военном положении все митинги, демонстрации запрещены. Они не принимают никаких мер. А также вся западная элита, которая обратилась к Зеленскому с требованием отменить закон, тоже является агентами влияния России. Он отменяет то, что сам определил, как защиту от влияния спецслужб России.

«Реально САП и НАБУ, которые подчинены Западу, американцы, например, за весь период выделили 300 миллионов долларов на финансированные этих органов. Плюс они же подбирают кадры. Не Россия и даже не Украина», - заявил эксперт.

Антикорупционные службы Украины начали судебное преследование близкого круга Зеленского: бывшего вице-премьера Чернышева, министра-юстиции Стефанишиной, бывшего министра обороны Резникова, бизнес-партнера Миндича. Владимир Олейник считает, что эти люди были «кошельком» президента Украины.

«Уже пошли обыски...то есть он понял, что если он их не защитит, то они все укажут на него» - заключил экс-нардеп Украины.

Американцы поставили задачу убрать Зеленского. Он является помехой, считает экс-депутат.

Напомним, украинский лидер провел законопроект, который лишает независимости два антикоррупционных агентства. Закон Зеленского о переподчинении НАБУ стоил Киеву $1,7 млрд от ЕС.