На Украине начали сообщать о якобы приостановке финансовой помощи со стороны Европы. По сведениям «Экономической правды», Брюссель пригрозил, что деньги выделять не будут, пока ситуация в стране не исправится.

Речь идет о реакции на ограничения работы антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). 23 июля лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, что вызвало массовые протесты по всей стране - в Днепропетровске, Киеве, Ровно, Львове, Одессе, Полтаве и Тернополе.

Местные СМИ сообщали, что это произошло уже давно, но официальная информация о подписании появилась только недавно.

На этом фоне Европейская комиссия подала сигнал киевским властям, что финансирование будет приостановлено, если ущемление прав НАБУ и САП не прекратится. В Верховной раде подтвердили получение соответствующего письма.

При этом политолог Владимир Шаповалов пояснил «Звезде», что раздражение Брюсселя вызвали действия Зеленского, который покусился на «святое» евродемократии - на структуры, которые должны были контролировать со стороны Запада его самого и весь офис.