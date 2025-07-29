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На Украине заявили, что Брюссель поставил финансирование «на паузу» из-за НАБУ и САП

Европейским чиновникам не понравилось давление киевских властей на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Марина Крижановская 2025-07-29 12:05:38
© Фото: Helena Dolderer, dpa, Global Look Press

На Украине начали сообщать о якобы приостановке финансовой помощи со стороны Европы. По сведениям «Экономической правды», Брюссель пригрозил, что деньги выделять не будут, пока ситуация в стране не исправится.

Речь идет о реакции на ограничения работы антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). 23 июля лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, что вызвало массовые протесты по всей стране - в Днепропетровске, Киеве, Ровно, Львове, Одессе, Полтаве и Тернополе.

Местные СМИ сообщали, что это произошло уже давно, но официальная информация о подписании появилась только недавно.

На этом фоне Европейская комиссия подала сигнал киевским властям, что финансирование будет приостановлено, если ущемление прав НАБУ и САП не прекратится. В Верховной раде подтвердили получение соответствующего письма.

При этом политолог Владимир Шаповалов пояснил «Звезде», что раздражение Брюсселя вызвали действия Зеленского, который покусился на «святое» евродемократии - на структуры, которые должны были контролировать со стороны Запада его самого и весь офис.

#Украина #евросоюз #Владимир Зеленский #НАБУ #сап #Киевский режим #Приостановка финансирования
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