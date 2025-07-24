Владимир Зеленский принял решение по ограничению независимости антикоррупционных органов, так как в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на него лежали документы с обвинениями в разворовывании денег и помощи, поступающей из США, заявил в разговоре со «Звездой» заведующий отделом Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков.

«В НАБУ на многих высокопоставленных чиновников, на окружение Зеленского и, возможно, на него самого уже лежали “папочки”... Соответственно, Зеленский решил нанести упреждающий удар и переподчинить НАБУ себе, что вызвало, конечно, недовольство на Западе», - пояснил политолог.

Он обратил внимание на то, что среди союзников Зеленского недовольны как трамписты, так и либеральные глобалисты, ориентированные на Демократическую партию США. По словам Скорикова, протесты в стране, в свою очередь, призваны укротить киевские власти.

Напомним, на Украине вступил в силу закон, отменяющий независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), что рассматривается в обществе как их ликвидация. Решение Зеленского вызвало протесты среди населения в 22 городах и резкую реакцию в Евросоюзе.

В Совете Федерации допустили, что украинцы выступают против режима главаря киевского режима и намерены добиваться его смены.