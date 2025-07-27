Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен усилить давление на Россию в знак поддержки Украины. Об этом президент написал в своем аккаунте в X, отметив, что также продолжит оказывать помощь Киеву.

«Россия наконец должна согласиться на прекращение огня, которое при посредничестве европейских стран откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире», - добавил он.

По словам Макрона, Украина остается «динамично развивающейся демократией», что сближает страну с Евросоюзом. Отмечается, что президент Франции затронул в разговоре с Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией в стране.

Ранее в Кремле заявляли, что Париж на самом деле не стоит на пути мира, а по-прежнему надеется, что «от России можно что-то добиться давлением».

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз принял 18-ый пакет антироссийских санкций. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, ограничения Европы в отношении нашей страны не имеют никакого отношения к мирному урегулированию на Украина. Франция же, по ее мнению, встала во главе «западной партии войны».