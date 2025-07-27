МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон заявил о намерении усилить давление на Россию

Он также пообещал продолжить укреплять помощь Украине.
Лиза Губина 2025-07-27 20:25:13
© Фото: Felix Zahn Photothek Media Lab Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен усилить давление на Россию в знак поддержки Украины. Об этом президент написал в своем аккаунте в X, отметив, что также продолжит оказывать помощь Киеву.

«Россия наконец должна согласиться на прекращение огня, которое при посредничестве европейских стран откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире», - добавил он.

По словам Макрона, Украина остается «динамично развивающейся демократией», что сближает страну с Евросоюзом. Отмечается, что президент Франции затронул в разговоре с Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией в стране.

Ранее в Кремле заявляли, что Париж на самом деле не стоит на пути мира, а по-прежнему надеется, что «от России можно что-то добиться давлением».

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз принял 18-ый пакет антироссийских санкций. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, ограничения Европы в отношении нашей страны не имеют никакого отношения к мирному урегулированию на Украина. Франция же, по ее мнению, встала во главе «западной партии войны».

#Россия #в стране и мире #Франция #эммануэль макрон #Владимир Зеленский #давление на Россию
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 