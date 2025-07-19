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Вступил в силу 18-й пакет европейских санкций против России

В список персональных санкций включены еще 14 физических лиц и 41 организация, в том числе 22 банка.
Дима Иванов 2025-07-19 04:57:01
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Вступил в силу 18-й пакет европейских санкций в отношении России, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Введены новые ограничения, затрагивающие неработающие газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров, используемых для транспортировки российской нефти, и нефтеперерабатывающий завод в Индии. Кроме того, Европейский союз запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $47,6 за баррель.

Список персональных санкций внесли 14 физических лиц. Ограничения также введены в отношении 41 организации, включая 22 российских банка, следует из публикации.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Европейский союз #санкции ЕС
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