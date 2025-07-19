Вступил в силу 18-й пакет европейских санкций против России

Вступил в силу 18-й пакет европейских санкций в отношении России, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Введены новые ограничения, затрагивающие неработающие газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров, используемых для транспортировки российской нефти, и нефтеперерабатывающий завод в Индии. Кроме того, Европейский союз запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $47,6 за баррель.

Список персональных санкций внесли 14 физических лиц. Ограничения также введены в отношении 41 организации, включая 22 российских банка, следует из публикации.