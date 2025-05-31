В Париже категорически не понимают сути России, и это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением», - сказал представитель Кремля.

По его словам, глава французского государства не понимает реального положения дел.

Франция и Великобритания возглавляют «коалицию желающих», которая координирует военную помощь Киеву и выступает за введение на Украину так называемых миротворцев. В России возражают против размещения на территории соседней страны военных из стран НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французы фактически возглавили западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но и вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора.