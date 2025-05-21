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Захарова: Франция возглавила западную партию войны против России

По словам Марии Захаровой, введенные санкции против Москвы, не имеют отношения к урегулированию украинского конфликта.
Глеб Владовский 2025-05-21 06:20:11
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Франция фактически возглавила западную партию войны против России. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора», - подчеркнула дипломат.

Захарова также подчеркнула, что все введенные Европой антироссийские санкции не имеют никакого отношения к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, эти ограничения призваны компенсировать слабости Парижа в научно-технической сфере.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали 17-й пакет антироссийских санкций.  Согласно официальному журналу ЕС, в него включили 17 физических и 58 юридических лиц. Известно, что под ограничения попали также компании из Китая, Белоруссии, Турции, Израиля, ОАЭ.

#в стране и мире #Франция #Мария Захарова #ЕС #санкции
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