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Путин в день ВМФ посетил Кронштадт

Визит состоялся в рамках поездки президента в Северо-Западный федеральный округ, он поднялся на борт фрегата и оставил запись в книге почетных гостей.
Лиза Губина 2025-07-27 18:57:00
© Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал в Кронштадт в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ в день ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита российский лидер посетил Николаевский ставропигиальный Морской собор, где приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, а также поставил свечи за упокой.

Отмечается, что в Кронштадте Владимир Путин поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович».

«Президент поблагодарил экипаж за службу, оставил запись в книге почетных гостей и присвоил командиру корабля звание капитана 2-го ранга», - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, сегодня в нашей стране отмечают День Военно-Морского флота. В своем поздравлении Владимир Владимирович отметил силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство военных моряков.

В этот день президент также посетил Санкт-Петербургский морской технический университет и ознакомился с работой вуза, в том числе осмотрел залы сборки и производства технологических установок прямого лазерного выращивания. Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург российский лидер среди прочего успел пообщаться жителями города.

#Россия #День ВМФ #Кронштадт #Владимир Путин #Северо-Западный федеральный округ
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