Путин в день ВМФ посетил Кронштадт

Президент России Владимир Путин приехал в Кронштадт в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ в день ВМФ, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита российский лидер посетил Николаевский ставропигиальный Морской собор, где приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, а также поставил свечи за упокой.

Отмечается, что в Кронштадте Владимир Путин поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович».

«Президент поблагодарил экипаж за службу, оставил запись в книге почетных гостей и присвоил командиру корабля звание капитана 2-го ранга», - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, сегодня в нашей стране отмечают День Военно-Морского флота. В своем поздравлении Владимир Владимирович отметил силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство военных моряков.

В этот день президент также посетил Санкт-Петербургский морской технический университет и ознакомился с работой вуза, в том числе осмотрел залы сборки и производства технологических установок прямого лазерного выращивания. Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург российский лидер среди прочего успел пообщаться жителями города.