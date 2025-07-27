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Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города

Во время рабочей поездки в Петербург глава государства обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.
2025-07-27 15:26:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург пообщался с жителями и гостями города. Владимир Путин вышел на Дворцовую площадь, где его приветствовали криками «Ура!».

Так, например, глава государства поговорил с мужчиной, который в молодости служил на одной из подлодок Северного флота. Президент приобнял бывшего моряка и пожал ему руку.

«Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом», - сказал собеседник Путина.

Мужчина отметил, что российский народ выстоит все. В ответ Владимир Путин поблагодарил за поддержку. Кроме того, президент выполнил просьбу подростка, который подбежал к нему сфотографироваться.

Ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации прибыл в Главное Адмиралтейство, где по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм». Также он лично поздравил моряков с Днем ВМФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Путин #Петербург #Дворцовая площадь
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