Путин посетил Санкт-Петербургский морской технический университет

Российский президент в ходе рабочей поездки в Северную столицу посетил Санкт-Петербургский морской технический университет. Это единственный вуз в стране, который готовит кадры по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с постройкой абсолютно любых кораблей.

Владимир Путин ознакомился с работой молодежного конструкторского бюро электрического судостроения. Также он осмотрел залы сборки и производства технологических установок прямого лазерного выращивания.

Главе государства показали и открытый в минувшем апреле центр единоборств университета.

Ранее президент вышел на Дворцовую площадь, где пообщался с жителями и гостями Санкт-Петербурга. Отдельное внимание Владимир Путин уделил бывшему моряку, который в молодости служил на подлодке Северного флота. Также он сфотографировался с подростком.

До этого руководитель государства посетил Главное Адмиралтейство.