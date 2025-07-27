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Путин посетил Санкт-Петербургский морской технический университет

Президент ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств.
2025-07-27 16:52:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент в ходе рабочей поездки в Северную столицу посетил Санкт-Петербургский морской технический университет. Это единственный вуз в стране, который готовит кадры по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с постройкой абсолютно любых кораблей.

Владимир Путин ознакомился с работой молодежного конструкторского бюро электрического судостроения. Также он осмотрел залы сборки и производства технологических установок прямого лазерного выращивания.

Главе государства показали и открытый в минувшем апреле центр единоборств университета.

Ранее президент вышел на Дворцовую площадь, где пообщался с жителями и гостями Санкт-Петербурга. Отдельное внимание Владимир Путин уделил бывшему моряку, который в молодости служил на подлодке Северного флота. Также он сфотографировался с подростком.

До этого руководитель государства посетил Главное Адмиралтейство.

#Путин #Президент #Петербург #унивеситет
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