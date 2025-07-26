Стармер: Великобритания может признать Палестину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вместе с союзниками работает над «путем» урегулирования ближневосточного конфликта, который включает в себя признание Государства Палестина.

«Этот путь наметит конкретные шаги, чтобы столь нужное прекращение огня стало прочным миром. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов», - написал Стармер на своей странице в соцсети Х.

В минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов официально признать государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. По мнению Макрона, это поможет положить конце войне на Ближнем Востоке и окажет помощь гражданскому населению сектора Газа.

Ранее сообщалось, что президент Франции оказывал давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины как государства.

До инициативы Макрона принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена призывали Испания, Ирландия, Словения и Норвегия. Сегодня независимость Палестины признают 147 из 193 государств-членов Организации.