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Telegraph: Макрон давит на Стармера в вопросе признания Палестины

Ожидается, что палестинский вопрос будет обсуждаться во время трехдневного визита Макрона в Соединенное Королевство с 8 по 10 июля.
Глеб Владовский 2025-07-05 04:09:21
© Фото: PsnewZ, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины как государства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник.

«Эммануэль Макрон оказывает давление на Кира Стармера, требуя признать Палестину как государство... Даунинг-стрит и Елисейский дворец расходятся во мнениях», - говорится в материале.

По данным издания, в ходе визита Макрона в Великобританию, который пройдет с 8 по 10 июля, стороны поднимут этот вопрос. Отмечается, что стороны поддерживают идею создания двух государств. Однако вопрос, когда это состоится, остается открытым.

Ранее сообщалось, что Испания, Ирландия, Словения и Норвегия призвали принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена. Независимость Палестины признают 147 из 193 государств-членов Организации. Она является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года.

#в стране и мире #Франция #Великобритания #Эмманюэль Макрон #палестина #кир стармер
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