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Четыре европейских страны призвали принять Палестину в ООН

В совместном заявлении стран сообщается о признании палестинского государства всеми участниками объединения.
Дарья Ситникова 2025-05-29 06:16:17
© Фото: Paul Weaver, Keystone Press Agency, Global Look Press

Испания, Ирландия, Словения и Норвегия призвали принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Норвегии.

«Мы напоминаем, что признание является еще одним шагом к реализации решения о двух государствах, и призываем всех членов международного сообщества предпринять необходимые шаги для его реализации», - говорится на сайте.

В совместном заявлении стран говорится о признании палестинского государства всеми участниками объединения. По их мнению, «только жизнеспособное, непрерывное» палестинское государство с международными признанными границами, включающее Газу и Западный берег и со столицей в Восточном Иерусалиме, может полностью удовлетворить законные национальные чаяния и потребности в мире и безопасности как народа Палестины, так и Израиля.

«После многих лет застоя реализация решения о двух государствах и признание Палестины не только морально правильны, но и дали необходимый импульс для возрождения духа реализации решения о двух государствах», - добавили на официальном портале.

Независимость Палестины признают 147 из 193 государств-членов ООН. Она является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года.

Постоянный представитель страны при ООН Амар Бенджама ранее заявлял, что Алжир еще вернется к вопросу полноправного членства Палестины в ООН.

#ООН #испания #норвегия #Ирландия #палестина #Словения
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