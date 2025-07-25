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Макрон заявил, что Франция признает Палестину на ГА ООН в сентябре

Франция считает важным положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению
Екатерина Пономарева 2025-07-25 03:11:08
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина в сентябре на заседании ГА ООН.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», - сказал Макрон в Х.

Президент Франции считает, что сейчас очень важно положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Напомним, президент Франции оказывал давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины как государства. Эммануэль Макрон планировал обсудить статус Палестины во время его трехдневного визита в Великобританию с 8 по 10 июля.

#Франция #макрон #палестина
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