Почти 30 000 человек в Камбодже уехали из дома из-за конфликта с Таиландом

Почти 30 000 человек из числа мирных жителей покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей из-за вооруженного столкновения Таиланда и Камбоджи на границе, пишет издание Khmer Times со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Отмечается, что речь идет о восьми тысячах семей.

«Эти цифры значительно превышают показатели предыдущего дня и свидетельствуют об ухудшении гуманитарной ситуации, вызванном конфликтом», - говорится в материале.

На данный момент признаков скорой деэскалации конфликта нет, отмечает газета. Покинувшие свои дома камбоджийцы остановились в специальных убежищах для перемещенных лиц.

Напомним, ранее в Таиланде обвинили Камбоджу в том, что снаряды страны попали на территорию соседнего Лаоса. По данным Бангокак, это сделано специально, чтобы ухудшить отношения между Таиландом и Лаосом. Тем не менее по словам политолога Андрея Кошкина, этот инцидент не приведет к разрастанию конфликта.

Вооруженное столкновение между двумя странами началось утром в четверг, 24 июля, на спорной пограничной территории. Стороны обменялись ударами артиллерии, обстрелы в том числе привели к жертвам среди гражданского населения.