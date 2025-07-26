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Камбоджийские снаряды прилетели на территорию Лаоса

В четверг между Камбоджей и Таиландом произошло вооруженное столкновение, уже приведшее к десяткам жертвам среди мирного населения.
Лиза Губина 2025-07-26 15:52:07
© Фото: Craig Lovell, Global Look Press © Видео: X/WillHauser_

Камбоджийские дальнобойные снаряды, запущенные по Таиланду на одном из участков военных действий, упали на территории соседнего Лаоса, сообщает глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.

Он предположил, что случившееся могло быть провокацией со стороны камбоджийских военных, чтобы подорвать отношения между Таиландом и Лаосом.

«Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться», - сказал Сувари в разговоре с журналистами.

Места неоднократного падения снарядов были зафиксированы, добавил генерал-майор.

По данным таиландской армии, снаряды нанесли ущерб домам и имуществу мирных жителей Лаоса. В Камбодже на данный момент никак не прокомментировали заявление Таиланда.

Напомним, в четверг, 26 июля, на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение, которое привело к жертвам среди гражданских обеих сторон. Накануне постпред Камбоджи при ООН Кео Чхеа призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня, отметив, что армия его страны в три раза меньше таиландской.

#Лаос #Таиланд #камбоджа #дальнобойные снаряды #вооруженное столкновение
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