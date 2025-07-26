Политолог спрогнозировал скорое завершение конфликта Таиланда и Камбоджи

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей не будет разрастаться, несмотря на падение камбоджийских снарядов на территорию соседнего Лаоса, спрогнозировал в беседе со «Звездой» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, в ближайшее время столкновение будет свернуто до своего предыдущего состояния - до начала обстрелов. Политолог отметил, что власти и военные командиры Таиланда настроены на стабилизацию ситуации.

О падении дальнобойных снарядов на территорию Лаоса сообщили сегодня в пресс-службе сухопутных войск Таиланда. По данным Бангкока, это могло быть сделано в качестве провокации, чтобы навредить отношениям Таиланда и Лаоса.

Напомним, эскалация напряженности на границе двух стран началась в четверг, 26 июля, и уже привела к десяткам жертв среди мирного населения. Накануне в Камбодже призвали Таиланд к прекращению боевых действий.