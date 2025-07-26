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Из-за атак Таиланда в Камбодже погибли восемь мирных жителей

Кроме этого, как минимум 50 мирных жителей вошли в число раненных.
Дарья Ситникова 2025-07-26 07:40:00
© Фото: Sun Weitong, XinHua, Global Look Press

В Камбодже погибли 13 человек, еще более 70 получили ранения из-за атаки Таиланда. Об этом сообщил Кhmer Тimes, ссылаясь на Минобороны Камбоджи.

Уточняется, что среди 13 погибших - 5 военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и 8 мирных жителей. А также 21 военный и как минимум 50 мирных граждан вошли в число раненных.

Камбоджийские власти эвакуировали 35 829 мирных жителей, проживающих в приграничных районах повышенного риска. Кроме этого, министерство национальной обороны обвинило тайских военных в нарушении международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции.

Третий день на границе между Таиландом и Камбоджей идут боевые действия с применением ракетных систем залпового огня и авиации. Столкновение началось из-за того, что тайские солдаты атаковали камбоджийские позиции, перекрыв доступ к храму Моан Том.

В ООН призвали стороны решать вопросы при помощи диалога. Россиян же предупредили об опасности отдыха в этом районе.

#боевые действия #пострадавшие #Таиланд #камбоджа #вооруженное столкновение
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