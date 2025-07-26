Из-за атак Таиланда в Камбодже погибли восемь мирных жителей

В Камбодже погибли 13 человек, еще более 70 получили ранения из-за атаки Таиланда. Об этом сообщил Кhmer Тimes, ссылаясь на Минобороны Камбоджи.

Уточняется, что среди 13 погибших - 5 военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и 8 мирных жителей. А также 21 военный и как минимум 50 мирных граждан вошли в число раненных.

Камбоджийские власти эвакуировали 35 829 мирных жителей, проживающих в приграничных районах повышенного риска. Кроме этого, министерство национальной обороны обвинило тайских военных в нарушении международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции.

Третий день на границе между Таиландом и Камбоджей идут боевые действия с применением ракетных систем залпового огня и авиации. Столкновение началось из-за того, что тайские солдаты атаковали камбоджийские позиции, перекрыв доступ к храму Моан Том.

В ООН призвали стороны решать вопросы при помощи диалога. Россиян же предупредили об опасности отдыха в этом районе.