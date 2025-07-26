В Саратове спасатель до конца надеялся, что найденный им мальчик жив

В течение нескольких минут после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове и обрушения этажей спасатели не могли увидеть ничего вокруг из-за поднявшейся пыли, только после того, как она осела, удалось начать поиск пострадавших, рассказал «Звезде» спасатель МЧС России Алексей Сергеев.

«После проведения разведки вокруг здания, было сильное обрушение, очень высокая груда строительных конструкций, плиты, кирпичи, остекление, домашние вещи, мебель», - пояснил он.

При разборе завалов он обнаружил тело мужчины, а рядом - маленького мальчика. В спасателе сохранялась надежда на то, что ребенок окажется жив - его завернули в одеяло и вынесли на улицу. Однако врачи констатировали его смерть. Как позже оказалось, при взрыве также погибли родители мальчика.

Напомним, сегодня обнаружили тело седьмого погибшего. Спасателям пришлось вручную доставать женщину из-под завалов из-за опасности обрушения конструкции. Родственникам жертв взрыва газа выплатят по миллиону рублей.

Трагедия произошла накануне утром, взорвался бытовой газ, вследствие чего разрушенными оказались три этажа жилого дома. Спасатели продолжают разбор завалов, к сегодняшнему утру удалось расчистить 50% территории.