Спасатели нашли тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке в Саратове

Спасатели нашли тело седьмого погибшего при взрыве в доме в Саратове. На кадрах тело уже извлекли из-под обломков. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Когда им удалось обнаружить женщину, спасатели отключили технику и практически вручную доставали ее из-за опасности обрушения конструкции.

Около полудня 25 июля произошел взрыв газа в многоэтажном доме на улице Блинова. Уточняется, что обрушился торец дома с 10-го по 1-й этаж. Более 30 квартир повреждены или разрушены. Предположительно, эпицентр находился на восьмом этаже.

Известно о семи погибших, в том числе ребенке, и 16 пострадавших.

Разбор завалов совершается осторожно, под обломками могут находиться живые люди, а сама многоэтажка может в любой момент рухнуть окончательно. Спасатели разобрали уже 50 процентов разрушения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что родственникам жертв этой страшной трагедии выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие также получат поддержку. Оценка ущерба начнется после завершения аварийно-спасательных работ.