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Семьям погибших при взрыве в Саратове выплатят по 1 млн рублей

Глава региона заверил, что пострадавшие тоже получат поддержку.
Владимир Рубанов 2025-07-26 09:15:55
© Фото: Telegram/busargin_r

Родственникам жертв взрыва газа в доме на улице Блинова в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Материальную помощь направят из резервного фонда областного правительства. Глава региона заверил, что пострадавшие тоже получат поддержку. Оценка ущерба начнется после завершения аварийно-спасательных работ.

Пока на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели будут работать весь день и ночью на воскресенье. Разбор завалов ведется осторожно, с учетом того, что под обломками могут быть живые люди.

К этому часу известно о 6 погибших. Без вести пропали четыре человека.

#в стране и мире #спасательная операция #Саратов #выплаты #Взрыв газа #погибшие #разбор завалов #материальная помощь
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