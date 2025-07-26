Семьям погибших при взрыве в Саратове выплатят по 1 млн рублей

Родственникам жертв взрыва газа в доме на улице Блинова в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Материальную помощь направят из резервного фонда областного правительства. Глава региона заверил, что пострадавшие тоже получат поддержку. Оценка ущерба начнется после завершения аварийно-спасательных работ.

Пока на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели будут работать весь день и ночью на воскресенье. Разбор завалов ведется осторожно, с учетом того, что под обломками могут быть живые люди.

К этому часу известно о 6 погибших. Без вести пропали четыре человека.