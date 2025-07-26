Губернатор: спасатели в Саратове разобрали 50% завалов на месте взрыва

Спасатели в Саратове разобрали уже 50 процентов завалов, под грудами камней и плитами все еще могут оставаться люди, рассказал губернатор Роман Бусаргин корреспонденту «Звезды» на месте взрыва в жилой десятиэтажке.

Экстренные службы работают очень аккуратно из расчета, что под завалами находятся живые люди, отметил глава региона. Планируется, что работы займут сегодняшний день, а также ночь с субботы на воскресенье.

Взрыв газа в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове произошел около полудня 25 июля. Обрушился торец дома с 10-го по 1-й этаж. Более 30 квартир повреждены или разрушены. Предположительно эпицентр находился на восьмом этаже.

На данный момент известно о 16 пострадавших и шести погибших, в числе которых есть ребенок. Судьба четырех человек неизвестна.

Возбуждено уголовное дело. На месте развернут штаб. Пострадавшим окажут материальную поддержку, сообщил губернатор. В Саратовской области ввели режим ЧС регионального уровня.