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Губернатор: спасатели в Саратове разобрали 50% завалов на месте взрыва

Работы ведутся очень аккуратно из расчета, что под завалами находятся живые люди.
Владимир Рубанов 2025-07-26 08:33:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасатели в Саратове разобрали уже 50 процентов завалов, под грудами камней и плитами все еще могут оставаться люди, рассказал губернатор Роман Бусаргин корреспонденту «Звезды» на месте взрыва в жилой десятиэтажке.

Экстренные службы работают очень аккуратно из расчета, что под завалами находятся живые люди, отметил глава региона. Планируется, что работы займут сегодняшний день, а также ночь с субботы на воскресенье.

Взрыв газа в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове произошел около полудня 25 июля. Обрушился торец дома с 10-го по 1-й этаж. Более 30 квартир повреждены или разрушены. Предположительно эпицентр находился на восьмом этаже.

На данный момент известно о 16 пострадавших и шести погибших, в числе которых есть ребенок. Судьба четырех человек неизвестна.

Возбуждено уголовное дело. На месте развернут штаб. Пострадавшим окажут материальную поддержку, сообщил губернатор. В Саратовской области ввели режим ЧС регионального уровня.

#Саратов #Трагедия #Взрыв газа #наш эксклюзив #губернатор #Роман Бусаргин
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