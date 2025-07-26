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Руководитель ПВР показала условия для тех, кто работает на месте ЧП с Ан-24

Пункт временного размещения способен принять 70 человек, на данный момент в нем проживают 25 спасателей.
Елизавета Пронина Дарья Ситникова 2025-07-26 10:50:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В детской спортивной школе города Тынды разместили пункт временного размещения для сотрудников МЧС и следователей, которые расследуют авиакатастрофу Ан-24 авиакомпании «Ангара».

«Пункт рассчитан на 70 человек, мы готовы их принять, но пока необходимость в этом отпала. В нем проживают 25 сотрудников», - рассказала руководитель спортивной школы и начальник пункта временного размещения Елена Алексеенко.

Для удобства организации процесса повсюду указатели и дежурные на стойке информации. А прийти пообедать, выпить горячий чай, компот могут все желающие, как сотрудники пункта временного размещения, спасатели, следователи, так и родные пострадавших.

На месте происшествия работы идут уже вторые сутки, и в ближайшее время точно не закончатся. После окончания следственных мероприятий предстоит разобрать обломки самолета.

На данный момент бортовые самописцы уже доставлены в Москву и в ближайшее время их начнут расшифровывать. Но предположительные версии уже ясны - техническая неисправность и ошибка пилотов.

В авиакатастрофе погибли 48 пассажира, среди них пятеро детей. Самому младшему пассажиру был год. По данным МИД, были и два иностранных гражданина - Белоруссии и Китая.

В течение двух дней на мемориал в Тынде практически круглосуточно приносят цветы и игрушки в память о тех, кто погиб в результате крушения самолета. Здесь и родственники, и сопереживающие, каждый старается поддержать друг друга.

#ан-24 #Следователи #наш эксклюзив #Крушение самолета #тында #ПВР #сотрудники МЧС
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