В Тынде появился мемориал в память о погибших в крушении Ан-24

Мемориал в память о погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области будет организован в Тынде. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Мемориал будет открыт 25 июля в 11.00 в сквере», - говорится в сообщении.

Аналогичный мемориал, где можно почтить память пассажиров разбившегося самолета, организован в Благовещенске.

Напомним, накануне самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при заходе на посадку в Тынде. Погибли все 48 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту. По данному факту возбуждено уголовное дело, работают следователи и эксперты.

Ранее стало известно о решении властей Амурской области и Хабаровского края объявить трехдневный траур по погибшим. С 25 по 27 июля включительно будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. В храмах проведут панихиды по погибшим пассажирам Ан-24.