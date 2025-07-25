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В Тынде появился мемориал в память о погибших в крушении Ан-24

Жертвами авиакатастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара» стали 48 человек, в Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
Ян Брацкий 2025-07-25 06:01:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мемориал в память о погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области будет организован в Тынде. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Мемориал будет открыт 25 июля в 11.00 в сквере», - говорится в сообщении.

Аналогичный мемориал, где можно почтить память пассажиров разбившегося самолета, организован в Благовещенске.

Напомним, накануне самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при заходе на посадку в Тынде. Погибли все 48 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту. По данному факту возбуждено уголовное дело, работают следователи и эксперты.

Ранее стало известно о решении властей Амурской области и Хабаровского края объявить трехдневный траур по погибшим. С 25 по 27 июля включительно будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. В храмах проведут панихиды по погибшим пассажирам Ан-24.

#в стране и мире #авиакатастрофа #ан-24 #«Мемориал» #траур #тында
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