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Авиакатастрофа Ан-24 под Тындой унесла жизни 48 человек

Губернатор Амурской области объявил в регионе трехдневный траур с 25 по 27 июля, все флаги на зданиях будут приспущены.
Лиза Губина 2025-07-24 15:21:17
© Фото: VK/angara_airlines

В авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе Амурской области погибли все пассажиры и члены экипажа, находящиеся на борту самолета, - 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Информацию подтвердили в пресс-службе СК России.

Губернатор объявил трехдневный траур в память о жертвах крушения с 25 по 27 июля.

«25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», - написал он в своем Telegram.

По данным Орлова, спасатели уже добрались до места крушения, куда также направили криминалистов и экспертов СК. 

Напомним, трагедия произошла сегодня утром, воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Самолет пропал с радаров, готовясь к посадке. Известно, что среди пассажиров Ан-24 было пятеро детей.

#Амурская область #Василий Орлов #ан-24 #траур #Крушение самолета #ск россии
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