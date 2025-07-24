Авиакатастрофа Ан-24 под Тындой унесла жизни 48 человек

В авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе Амурской области погибли все пассажиры и члены экипажа, находящиеся на борту самолета, - 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Информацию подтвердили в пресс-службе СК России.

Губернатор объявил трехдневный траур в память о жертвах крушения с 25 по 27 июля.

«25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», - написал он в своем Telegram.

По данным Орлова, спасатели уже добрались до места крушения, куда также направили криминалистов и экспертов СК.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром, воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Самолет пропал с радаров, готовясь к посадке. Известно, что среди пассажиров Ан-24 было пятеро детей.