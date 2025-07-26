Жительница Тынды рассказала про самого маленького пассажира Ан-24

Жительница Тынды Тамара рассказала, какой запомнила погибшую в авиакатастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» девушку с годовалым ребенком. Она поделилась своими переживаниями с корреспондентом «Звезды» у стихийного мемориала, к которому люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

«Самый маленький пассажир. Ей было годик, а маме было 25», - сказала Тамара.

Она рассказала, что виделась накануне вечером перед вылетом с мамой и ребенком. Жительница Тынды в это время была также со своей семьей в Благовещенске.

«Мы нянчились с малышкой, кто бы знал, что так резко оборвется жизнь», - добавила она.

Жительница добавила, что погибшая девушка с ребенком жили в Тынде.

Как только Тамаре позвонил муж и рассказал, что самолет пропал с радаров, она сразу же поехала в аэропорт, сидела и ждала новостей. Как стало известно о крушении, девушка позвонила мужу погибшей и рассказала, что самолет нашли.

«Потом позвонила мужу погибшей, сказала, что нашли самолет. Упал», - прокомментировала местная жительница.

Тамара добавила, что запомнила их «жизнерадостными и любимыми».

«Они строили планы, были большие планы на будущее. Конечно, запомнила жизнерадостными и любимыми», - заключила она.

Напомним, пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился на посадке. Обломки воздушного судна нашли в 15 километрах от аэропорта. На борту лайнера находились 48 человек, все - погибли. Возбуждено уголовное дело по факту катастрофы, работают следователи и эксперты.

В Амурском и Хабаровском краях объявили трендневный траур по погибшим в крушении Ан-24. Семьям погибших выплатят по 5 млн рублей.