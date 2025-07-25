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Врачи надеялись, что среди пассажиров Ан-24 будут «родившиеся в рубашке»

Крушение самолета произошло утром в четверг, все 48 человек на борту погибли, местные жители организовали стихийный мемориал в память о жертвах в Тынде.
Лиза Губина 2025-07-25 17:55:32
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В больницах Тынды до последнего не убирали койки для возможных выживших при крушении Ан-24 Амурской области, рассказала «Звезде» местная жительница. Врачи молились, чтобы нашли хотя бы одного выжившего.

«Молились, что, может, хоть кто-то как-то выжил, родился в рубашке, остался жив. И когда услышали, что в больнице свернули все койки, которые готовили для пострадавших, уже не было слов. Надежда оставалась, слезы бежали ручьем», - сказала жительница.

Вся Тында утопает в слезах, делятся скорбящие у мемориала жертвам этой авиакатастрофы. Приходят даже те, кто не знал лично погибших.

Напомним, трагедия, унесшая жизни 48 человек - всех, кто был на борту самолета Ан-24, произошла накануне утром. Сегодня удалось извлечь из-под обломков тела погибших, а также отправить на расшифровку в Москву бортовые самописцы.

Предварительно, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа воздушного судна. МАК продолжает расследование, на месте работают следователи СК. Компанию «Ангара», которой принадлежал борт, проверят на предмет выполнения Федеральных авиационных правил.

#Амурская область #авиакатастрофа #ан-24 #«Мемориал» #наш эксклюзив #тында
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