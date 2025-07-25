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Следователям удалось достать из-под обломков тела погибших в Ан-24

В России выплатят по 5 млн рублей семьям, потерявшим близких в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области.
Елизавета Пронина Екатерина Пономарева 2025-07-25 16:10:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Амурской области следователям удалось извлечь из-под обломков тела погибших в авиакатастрофе Ан-24. Об этом сообщили «Звезде» в Следственном комитете на транспорте.

Также специалистам удалось найти «черный ящик» самолета Ан-24, который разбился в Приамурье. Как сообщает глава Росавиации Дмитрий Ядров, его отправили в Москву и проведут расшифровку на следующей неделе. По предварительным данным, авиакатастрофа в Приамурье произошла из-за ошибки экипажа Ан-24. Пилоты могли задеть одну из сопок во время захода на посадку в сложных метеорологических условиях.

«По данным МЧС, которые мы получили после заседания комиссии, бортовые самописцы найдены. Планируем оперативно работать со Следственным комитетом для доставки их в Москву и уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев», - заявил Ядров.

Росавиация совместно с Ространснадзором проведут проверку деятельности компании «Ангара». По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе. 

Фрагменты самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, обнаружили на площади 1 га, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Вчера в результате крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» погибли 48 человек, в числе которых были и дети. Но, что важно, жертв могло быть больше. Если бы самолет приземлился немного дальше, пострадали бы дома садового товарищества, а еще в 5 км от места крушения находится завод взрывоопасных веществ.

Сейчас родственникам погибших оказывают психологическую помощь, а еще для них развернуты пункты временного размещения, практически рядом с местом трагедии. В течение дня людей там становится все больше. К мемориалам приносят цветы и игрушки.

Для оказания психологической помощи были открыты две горячие линии. На базе Центра экстренной психологической помощи: 8-800-775-17-17 и на базе ГУ МЧС России по Амурской области: 8(4162)53-99-99.

Напомним, семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей. По 2 млн 250 тыс. рублей выплатит страховая компания, еще по 2 млн рублей - перевозчик. Материальная помощь от региональных властей составит еще 1 млн рублей.

#Самолет #авиакатастрофа #Приамурье #ан-24
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