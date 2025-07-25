Премьер Индии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Индийский премьер также заявил о солидарности с русским народом.

«Глубоко опечален гибелью людей в трагической авиакатастрофе в России. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы солидарны с Россией и ее народом», - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июля пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, разбился при подлете к аэропорту назначения. Катастрофа унесла жизни 48 человек. Судя по кадрам с места крушения, у воздушного судна сначала отвалились крылья, а затем отбросило фюзеляж.

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил трехдневный траур в память о жертвах крушения с 25 по 27 июля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил минуту молчания по жертвам во время совещания по развитию подводных сил.

Также соболезнования выразил сербский лидер Александр Вучич. Он обратился от своего имени и от лица сербов. До него соболезнования передал президент Азербайджана Ильхам Алиев.