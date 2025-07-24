Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения Ан-24

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области и объявил минуту молчания по жертвам во время совещания по развитию подводных сил.

«Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», - сказал глава государства перед началом совещания.

Напомним, президенту оперативно доложили о крушении Ан-24. Все 48 человек, находившиеся на борту самолета, в том числе пятеро детей, погибли. Губернатор Амурской области объявил трехдневный траур, родственникам погибших полагаются социальные и страховые выплаты, их также обеспечат необходимой медицинской и психологической помощью.

Специалисты начали расследование случившегося, точной причины авиакатастрофы на данный момент нет. Сообщается, что самолет пропал с радаров перед тем, как снизился для посадки.