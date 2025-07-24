МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил соболезнования родным и близким жертв крушения Ан-24

В авиакатастрофе в Амурской области погибли 48 человек - все находившиеся на борту самолета, включая пятерых детей.
Лиза Губина 2025-07-24 17:35:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области и объявил минуту молчания по жертвам во время совещания по развитию подводных сил. 

«Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», - сказал глава государства перед началом совещания.

Напомним, президенту оперативно доложили о крушении Ан-24. Все 48 человек, находившиеся на борту самолета, в том числе пятеро детей, погибли. Губернатор Амурской области объявил трехдневный траур, родственникам погибших полагаются социальные и страховые выплаты, их также обеспечат необходимой медицинской и психологической помощью.

Специалисты начали расследование случившегося, точной причины авиакатастрофы на данный момент нет. Сообщается, что самолет пропал с радаров перед тем, как снизился для посадки.

#Амурская область #Владимир Путин #президент РФ #Совещание #крушение ан-24
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 