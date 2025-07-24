Появились кадры места ЧП с Ан-24, по которым можно отследить линию падения

Появились видеокадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, на которых можно отследить линию падения воздушного судна - по деревьям. Сначала отвалились крылья, затем отбросило фюзеляж, свидетельствуют кадры, которые появились в распоряжении «Звезды».

На видео также можно увидеть хвостовую часть рухнувшего борта среди амурской тайги. Над некоторыми обломками все еще поднимается дым.

Напомним, спасатели и родственники с трудом добрались до места авиакатастрофы - крушение произошло в местности с горным рельефом. Сообщается, что к телам пока никого не подпускают.

Крушение произошло сегодня утром в нескольких километрах от Тынды Амурской области, точные причины неизвестны. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. Губернатор региона Василий Орлов объявил трехдневный траур, всем родственникам погибших положены социальные и страховые выплаты.