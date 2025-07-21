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Врач рассказал о состоянии пострадавших при падении вахтового автобуса в Якутии

Главный врач сказал, что из 19 поступивших пациентов десять госпитализировали, а девять обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.
Дарья Ситникова 2025-07-21 07:52:00
© Фото: Telegram/susksakha © Видео: ТРК «Звезда»

Главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Зораб Саакян в разговоре со «Звездой» сообщил о состоянии пострадавших после падения вахтового автобуса с обрыва.

«В Нерюнгринскую центральную районную больницу поступило 19 пациентов. Из них десять были госпитализированы, а девять обследованы и отпущены на амбулаторное лечение», - рассказал главный врач.

Саакян отметил, что из десяти пациентов один прооперирован и находится в отделении реанимации. Остальные с травмами различной степени тяжести находятся в стационаре травматологического и хирургического отделений.

Напомним, в ночь на 21 июля в Нерюнгринском районе Якутии водитель грузовика с фургоном для перевозки людей потерял управление и съехал с дороги на территории шахты. Машина упала с 25-метрового обрыва и перевернулась.

Всего в вахтовом автобусе находились 36 пассажиров, в результате произошедшего погибли 13 человек, а 20 получили травмы. По предварительным данным, водитель погиб. На место аварии вылетел борт санавиации с бригадой врачей.

В республиканском управлении Следственного комитета России заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Следствие ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

#Трагедия #ДТП #якутия #Следователи #наш эксклюзив #шахтеры #вахтовый автобус
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