На место аварии с погибшими шахтерами в Якутии вылетел санитарный борт

Санитарный борт Ан-26 с медицинской бригадой на борту вылетел из Якутска на место трагедии в Нерюнгринском районе, где минувшей ночью в обрыв сорвался вахтовый автобус с рабочими.

Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«С первых минут на месте работают все экстренные службы. Из Якутска направлен санитарный борт Ан-26 с медицинской бригадой», - сообщил Николаев.

Глава Республики добавил, что находится в тесном контакте с районными властями, которым поручено провести тщательное расследование инцидента, а также оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших шахтеров.

Напомним, минувшей ночью на территории ГОК «Денисовский» произошло дорожно-транспортное происшествия с участием «вахтовки».

Автомобиль, перевозивший рабочих, выехал с дороги и сорвался с 25-метровой высоты. В салоне автобуса находились 36 человек, 14 из них - погибли. Семерых госпитализировали с различными травмами.