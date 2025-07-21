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На место аварии с погибшими шахтерами в Якутии вылетел санитарный борт

В результате аварии с вахтовым автобусом на территории ГОК «Денисовский» погибли 14 человек, еще семь госпитализированы.
Ян Брацкий 2025-07-21 03:17:32
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Санитарный борт Ан-26 с медицинской бригадой на борту вылетел из Якутска на место трагедии в Нерюнгринском районе, где минувшей ночью в обрыв сорвался вахтовый автобус с рабочими.

Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«С первых минут на месте работают все экстренные службы. Из Якутска направлен санитарный борт Ан-26 с медицинской бригадой», - сообщил Николаев.

Глава Республики добавил, что находится в тесном контакте с районными властями, которым поручено провести тщательное расследование инцидента, а также оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших шахтеров.

Напомним, минувшей ночью на территории ГОК «Денисовский» произошло дорожно-транспортное происшествия с участием «вахтовки».

Автомобиль, перевозивший рабочих, выехал с дороги и сорвался с 25-метровой высоты. В салоне автобуса находились 36 человек, 14 из них - погибли. Семерых госпитализировали с различными травмами.

#в стране и мире #якутия #Айсен Николаев #Санавиация #шахтеры #ГОК «Денисовский» #вахтовка
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