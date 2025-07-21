Четырнадцать шахтеров погибли в Якутии после падения автобуса с обрыва

Четырнадцать рабочих погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса в Якутии. Трагедия произошла на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский» Нерюнгринского района.

«По предварительным данным водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», - сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Среди погибших оказался и водитель автобуса, еще семь человек были срочно эвакуированы и доставлены в больницу. Всего в автомобиле находились 36 рабочих.

Сейчас на месте ДТП на технологической автодороге работают сотрудники полиции.

По факту произошедшего свою проверку проводит прокуратура. По ее данным, в салоне автобуса находились работники шахты «Восточная Денисовская».

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку причинам и условиям произошедшего, а также проверит соблюдение норм и требований охраны труда на предприятии.